Selfkant-Tüddern.

Freitagmorgen löste ein Anruf im Rathaus in Tüddern, genauer gesagt im Büro von Bürgermeister Herbert Corsten (CDU), große Freude aus. Landtagsmitglied Bernd Krückel (CDU) war am anderen Ende der Leitung, er übermittelte die Nachricht, dass die Gemeinde Selfkant für ihr Projekt „Sportpark Höngen“ eine Förderzusage in Höhe rund 3,5 Millionen Euro erhält.