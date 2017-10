Wassenberg.

Sitzt die Startnummer? Sind die Schuhe geschnürt? Okay! Auf die Plätze! Fertig? Los! Schüler von sieben Grundschulen starteten kürzlich beim Crosslauf in Wassenberg. Die Schüler durchliefen einen Parcours im Wäldchen am Pontorson Platz – angefeuert von vielen Eltern und Klassenkameraden.