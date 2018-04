Wegberg/Mönchengladbach - Fliegerbombe entschärft: Evakuierungen auch im Kreis Heinsberg

Wegberg/Mönchengladbach. Die Entschärfung einer rund 1000 Kilo schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des ehemaligen Nato-Militärstützpunkt Rheindahlen in Mönchengladbach ist am Donnerstag planmäßig über die Bühne gegangen. Von den Sicherheitsmaßnahmen war auch Gebiet der Stadt Wegberg betroffen. Autofahrer auf der Autobahn A52 sollten zudem die Anschlussstelle Hostert umfahren.

Mehr zum Thema Bildergalerie Weltkriegs-Bomben in Düren gefunden: Tausende Menschen evakuiert Video 2500 Menschen nach Bombenfund evakuiert

Die Bombe war bei Abrissarbeiten auf dem Gelände des früheren Joint Headquarters (JHQ) der Nato entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst wurde umgehend gerufen. Die Entschärfung hatte wie geplant um 16 Uhr begonnen und war nach weniger als einer Stunde beendet.

Im inneren, zu räumenden Radius von rund 1,2 Kilometern war nur das Gebiet der Stadt Mönchengladbach betroffen. Dort wurden die Bewohner von 21 Häusern von Mitarbeitern des Ordnungsamtes benachrichtigt und aufgefordert, den Evakuierungsradius zu verlassen.

Betroffen war auch die Erstaufnahmeeinrichtung der Bezirksregierung Düsseldorf (EAE) für Flüchtlinge. Die rund 300 Bewohner der EAE wurden mit Bussen der NEW in die Krahnendonkhalle gebracht und dort durch Mitarbeiter der Feuerwehr betreut.

Die freiwillige Feuerwehr Wegberg evakuierte zwei Campingplätze sperrte drei Straßenzüge im Stadtteil Rickelrath. Zwei Löschzüge und Mitarbeiter der Stadt waren im Einsatz. Anwohner in Rickelrath wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und in den Gebäuden zu bleiben. Dort sollten sie sich nach Möglichkeit nicht in der dem Militärstützpunkt zugewandten Räumen aufhalten.

Im Bereich Wegberg und Schwalmtal wurde die Landestraße 3 zwischen Wegberg und Waldniel gesperrt, ebenso weitere Zufahrten nach Rickelrath. Autofahrer wurden aufgefordert, die Anschlussstelle Hostert der Autobahn A52 zu umfahren und die Anschlussstelle Niederkrüchten zu nutzen.