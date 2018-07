Heinsberg - Fleißige Helfer sammeln in Kleingladbach wilden Müll

Heinsberg.

30 Erwachsene und Kinder folgten dem Aufruf des CDU-Ortsverbandes Kleingladbach um den Vorsitzenden Guido Gassen und sammelten den Müll an den Straßenrändern des Ortes auf. Insgesamt konnten mehr als 20 große Säcke mit Unrat zusammengetragen werden. Im Anschluss an die dreistündige Aktion gab es für die Helfer ein Stärkung. Der Bauhof Hückelhoven in Vertretung von Michel Rütten unterstützte die eifrigen Sammler mit Handschuhen, Säcken und Werkzeugen und ließ den Müll bereits einen Tag später abholen. Die CDU Kleingladbach dankt für die rege Teilnahme und Unterstützung und möchte solche Müllsammlungen in Zukunft öfter anbieten. Foto: Thomas Schnelle