Hückelhoven-Baal - Flächenbrand über 30.000 Quadratmeter beeinträchtigt Bahnverkehr

Flächenbrand über 30.000 Quadratmeter beeinträchtigt Bahnverkehr Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2018, 13:00 Uhr

Hückelhoven-Baal. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr einen brennenden Grünstreifen in Höhe der Bundesbahnstrecke an der L117 höhe Baal.