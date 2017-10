Heinsberg.

Die Feuerwehr Heinsberg hat in diesem Jahr den Lehrgang „Technische Hilfeleistung“ unter der Lehrgangleitung von Brandinspektor Marcel Nießen auf Stadtebene organisiert. Dieser Lehrgang ist gerade in den vergangenen Jahren für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr zu einem wichtigen Bestandteil in der Ausbildung geworden.