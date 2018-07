Selfkant-Süsterseel - Festliche Kirmestage in Süsterseel

Selfkant-Süsterseel. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Süsterseel lädt am kommenden Wochenende, 28. bis 30. Juli, zur Annakirmes ein. Alle Festivitäten finden in der Turnhalle am Dorfplatz statt. Im Mittelpunkt stehen werden das Königspaar Math und Nicole Verheijen mit seinen Adjutantinnen sowie der Jugendprinz Jakob Rombey und der Schülerprinz Jan Beckers.

Das Kirmesprogramm startet am Samstag, 28. Juli, um 17.30 Uhr mit einem Umzug durch das Neudorf. Um 19.45 Uhr wird dann das Königspaar mit seinen Gästen am Königshaus in der Karl-Arnold-Straße zum anschließenden Königsball zur Turnhalle geleitet. Dort spielt die Tanzkapelle Silvercats auf. Zudem gibt es Ehrungen von Königspaar und Prinzen. Am Sonntag, 29. Juli, treten die Schützen und musizierenden Vereine um 8.45 Uhr am Schützenhaus an und ziehen von dort zur festlichen Messe in die Pfarrkirche.

Anschließend findet die traditionelle Anna-Prozession statt. Um 16.30 Uhr startet der Kirmesaufzug der Ortsvereine durch das Altdorf mit der Parade und Huldigung des Königspaares, der Prinzen und des Bürgerkönigs, der am Dorfplatz seinen Höhepunkt hat. Anschließend wird zum musikalischen Dämmerschoppen in die Turnhalle geladen. Das Programm am Kirmesmontag, 30. Juli, beginnt um 10 Uhr mit dem Besuch der Messe für die lebenden und gestorbenen Mitglieder der Vereine. Die Schützenbruderschaft lädt nach der Messe zum Dorffrühschoppen zum Kirmesausklang ein.