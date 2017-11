Fest für Ehrenamtler. Stadt Wassenberg will Engagement würdigen

Wassenberg. Die Stadt Wassenberg möchte im kommenden Jahr erstmals ein „Sommerfest des Ehrenamtes“ organisieren und damit Ehrenamtler „noch stärker“ würdigen.

Das teilte die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung mit. Die Idee geht auf einen Antrag der SPD zurück. In der Folge verständigten sich alle Fraktionen im Stadtrat auf eine gemeinsame Lösung.

Die „relativ lockere“ Grillparty mit Getränken und Live-Musik soll künftig einmal im Jahr Mitte Juni stattfinden. Jeder Verein in Wassenberg soll von der Stadt angeschrieben werden und kann dann einige Vertreter benennen, die an dem Fest teilnehmen dürfen. Es sollen aber auch Ehrenamtler eingeladen werden, die keinem Verein und keiner Institution angehören. Damit könnten zum Beispiel Menschen gemeint sein, die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren oder Angehörige beziehungsweise Freunde pflegen.

Zuerst auf den Burgwiesen

Das Fest soll im Rotationsprinzip immer in einem anderen Wassenberger Ortsteil stattfinden. Im kommenden Jahr in Wassenberg-Mitte, wobei sich die Stadtverwaltung vorstellen kann, auf den Burgwiesen am Heckentheater zu feiern.