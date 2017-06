Wassenberg-Myhl.

Auch wenn die großen Kirmesfeierlichkeiten aus alten Tagen wie vielerorts etwas nachlassen, so sind es die Vereine wie die St.-Johannes-Schützenbruderschaft, die Brauchtum und Tradition in Ehren halten und an die junge Generation weitergeben: Myhl erlebte eine schöne Kirmes. „Ein tiefer Sinn wohnt in allen Bräuchen“, mit diesem Zitat von Friedrich Schiller wurden die Kirmesgäste begrüßt.