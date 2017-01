Hückelhoven.

In klaren Nächten liegt Horst Christians nie in seinem Bett. Dann ist er auf den Beinen – egal wie kalt es ist. Horst Christians schaut in den dunklen Himmel. Er beobachtet Galaxien, Sternhaufen und Planeten. Himmelskörper, die teilweise mehrere Millionen Lichtjahre entfernt sind.