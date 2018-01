Wegberg - Fast 100 Veranstaltungen im Kalender des Stadtmarketings und Kulturrings

Wegberg. Ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen gibt es in Wegberg in den ersten sechs Monaten des neuen Jahres.

Das ist dem neuen Kultur- und Veranstaltungskalender zu entnehmen, den das Stadtmarketing zusammen mit dem Kulturring jetzt herausgegeben hat: Ein Flyer, den Ulrich Lambertz und Manfred Vits vom Stadtmarketing sowie Folkmar Pietsch vom Kulturring zusammengestellt und Grafik-Designer Franz Richter gestaltet hat.

Er listet 92 Veranstaltungen auf: von Theater und Kabarett, Ausstellungen, Konzerten und Führungen bis zu Schützenfesten und Oldtimertreffen, Lesungen, Vorträgen, Mundartabenden und Fußball-Jugendturnieren. Zudem gibt es im Kalender Informationen zu den Museen und zu den Internet-Adressen zahlreicher Vereine. Der farbige Flyer liegt in Banken, im Bürgerservice des Rathauses, in der Burg, im Naturparkzentrum Wildenrath, im Samocca-Infopunkt der Wegberger Mühle sowie in vielen Geschäften in Wegberg aus.