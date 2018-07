Wassenberg - Fahrradfahrer stürzt wegen Bodenschwelle und verletzt sich schwer

Wassenberg. Ein 64-jähriger Mann aus Dormagen ist am Sonntag bei einem Unfall mit seinem Fahrrad schwer verletzt worden. Er war auf einer abschüssigen Straße unterwegs und verlor wegen einer Bodenschwelle die Kontrolle über sein Rad.

Wie die Heinsberger Polizei berichtet, war der Mann am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Lambertusstraße in Birgelen unterwegs. Eine quer zur Fahrbahn verlaufende Bodenschwelle führte dazu, dass der Mann auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

Er stürzte mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden.