Fahrer unter Alkoholeinfluss: Verletzte bei Zusammenstoß mit Baum

Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum sind in der Nacht zu Samstag vier Insassen eines Autos auf der Friedhofstraße in Wegberg verletzt worden, ein 23-Jähriger darunter schwer.

Wie die Heinsberger Polizei mitteilte, war ein 20-Jähriger mit drei Mitfahrern gegen 3.10 Uhr auf der Friedhofstraße in Richtung Venloer Straße unterwegs, als er in Höhe des Parkplatzes am Friedhof nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte.

Durch den Aufprall wurden er und zwei seiner Mitfahrer leicht verletzt. Ein weiterer Insasse, ein 23-Jähriger, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem hatte er Alkohol konsumiert, weshalb er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Zur Beweissicherung stellten die Beamten den Unfallwagen sicher.