Heinsberg-Oberbruch - Fahradfahrer flüchten nach Zusammenprall mit Auto

Heinsberg-Oberbruch.

Ein Fahradfahrer prallte am Montagmittag in Heinsberg-Oberbruch in einen dort stehenden Wagen. Statt sich bei der Polizei zu melden, flüchtete der Radfahrer mit seinem Begleiter vom Schauplatz. Wie einige Anwohner berichteten, hatte er sich beim Zusammenprall am Kopf verletzt.