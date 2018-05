Heinsberg-Porselen - Fahnenmeerund Stimmung in Porselen

Heinsberg-Porselen.

„Wir laden ein zur Kirmes“ stand auf Schildern an den Ortseinfahrten, und wer in Porselen hereinfuhr, der fühlte sich im wahrsten Sinne eingeladen. An fast jedem Haus flatterten die Porselener Ortsfahnen mit dem Symbol des Heidekrautgewächses „Sumpfporst“.