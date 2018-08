Erkelenz - Exhibitionist beobachtet Kinder auf Erkelenzer Spielplatz

Erkelenz. Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der auf Kindern auf einem Spielplatz in Erkelenz aufgefallen ist. Er hatte sich auf einen angrenzenden Hügel gesetzt und die Kinder beim Spielen beobachtet. Dabei fasste er sich in die Hose und zog diese kurz herunter. Später folgte er auch zwei Mädchen mit dem Fahrrad, um sich erneut vor ihnen anzufassen.

Wie die Heinsberger Polizei berichtet, suchte der Mann am Donnerstag den Spielplatz an der Straße Frankenring auf. Als zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern den Spielplatz verließen, fuhr er auch davon. Auf der Brücke nach Neu-Borschemich, über die die Mädchen fahren mussten, fiel er ihnen abermals auf. Er fasste sich erneut vor den Kindern mit der Hand in die Hose.

Der Mann wird auf etwa 25 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er hatte eine schmale Statur, blonde, kurz rasierte Haare und einen Dreitagebart. Er wirkte osteuropäisch. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue, kurze Hose. Er war auf einem grünen Mountainbike unterwegs.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Rufnummer 02452/9200.