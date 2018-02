Hückelhoven - Evangelische Kirche lädt ein zur Entdeckungsreise

Hückelhoven. Die Evangelische Kirchengemeinde Hückelhoven lädt gemeinsam mit der Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich in der Passionszeit zu einer herausfordernden Expedition zum eigenen Ich ein – und zugleich zu einer vierzigtägigen Entdeckungsreise in die Bibel.

Wohl wenige Bücher sind so umstritten wie die Bibel, heißt es in der Einladung. Dieses Buch habe die Geschichte der vergangenen 2000 Jahre geprägt, in vielen Menschen Gutes bewirkt und zugleich wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet als jedes andere Buch. Die Bibel könne eine wunderbare Weite im Leben eröffnen, aber auch eng, stur und verbohrt machen. Und gleichzeitig sei die Bibel nicht nur Grundlage des Christentums sondern unserer Kultur überhaupt. Ein Grund, für die Organisatoren, die Auseinandersetzung mit der Bibel anzubieten. Diese Auseinandersetzung könne eine spannende „Expedition zum Ich“ werden. Wer bin ich eigentlich? Dies sei vielleicht die spannendste Frage eines Lebens.

Begleitet wird diese Entdeckungsreise von dem Buch „Expedition zum Ich“, das Lesestoff für jeden Tag biete. Die Teilnehmer lernen die Kerngedanken der Bibel kennen und bekommen ein Überblickswissen.

Dazu bietet die Gemeinde Kleingruppen an, in denen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen können. Daneben werden sich auch Gottesdienste mit den Themen der „Expedition“ beschäftigen.

Zu einem Informationsabend lädt die Gemeinde am Aschermittwoch, 14. Februar, um 19.30 Uhr in das Gemeindezentrum, Haagstraße 10 in Hückelhoven, ein. Informationen und Anmeldung bei: EEB, Telefon 02461/99660 oder eeb@kkrjuelich.de oder Gemeindebüro, Telefon 02433/85927, hueckelhoven@ekir.de oder bei Pfarrer Gerhard Saß, Telefon 02433/8058094, gerhard.sass@ekir.de.