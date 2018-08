Waldfeucht-Haaren.

„Low and slow“ und „hot and fast“ waren die beiden Disziplinen, in denen sich die Fleischliebhaber am Wochenende in Haaren beim EUregio BBQ-Festival maßen. „Low and slow“, also bei kleiner Hitze langsam gegart, lautete das Motto des Hauptwettbewerbs, der streng nach den Regeln der Kansas City Barbecue Society durchgeführt wurde.