Wassenberg - Erster Wassenberger Waldkindergarten geht an den Start

Wassenberg. Passend zum internationalen Tag des Waldkindergartens am Donnerstag macht sich ein engagiertes Team an die Gründung eines Waldkindergartens für Wassenberg.

Kinder vorwiegend in der Natur unterwegs Was 1993 mit dem ersten Waldkindergarten Deutschlands in Flensburg begann, hat sich zu einer gefragten Alternative beim Angebot der Kindergärten entwickelt. Heute gibt es über 2000 Waldkindergärten in Deutschland. Der wesentliche Unterschied der Waldkindergärten gegenüber gewöhnlichen Kitas ist, dass sich „Waldkinder“ überwiegend in der Natur aufhalten und vorwiegend mit den Dingen spielen, die sie im Wald oder auf dem Feld finden.

Als erstes entstehen ein Förderverein „Die Waldpiraten“ und eine gemeinnützige Trägergesellschaft, damit die Gründung zügig Fahrt aufnehmen kann.

Der Tag wurde mit Bedacht gewählt, jährt sich doch am 3. Mai die Gründung des ersten Waldkindergartens in Deutschland zum 25. Mal. Die Idee, einen Waldkindergarten in Wassenberg ins Leben zu rufen, hatten Elisabeth de Vos und Holger Eilert schon vor längerer Zeit ins Auge gefasst, denn Wassenberg habe mit rund 32 Prozent Waldanteil zwar die größte Menge Wald im Kreis, aber keinen Waldkindergarten.

Im Gegensatz zu Wegberg, Erkelenz oder Hückelhoven ist diese Ergänzung der Kindergartenlandschaft bisher in Wassenberg noch nicht vorhanden.

Konkrete Planungen

„In Rücksprache mit dem Kreisjugendamt und den Verantwortlichen in der Verwaltung der Stadt nehmen die konkreteren Planungen nunmehr Gestalt an“, so Eilert und de Vos. Derzeit befindet man sich auf der Suche nach einem geeigneten Kindergartengelände, möglichst am Waldrand. Mit einem Grundstückseigentümer ist die Initiative in Verhandlungen, dieser Prozess steht jedoch noch am Anfang.

„Wenn die Grundstücksfrage geklärt ist, kann es dennoch schnell gehen“, so Eilert. „Schließlich sind die baulichen Maßnahmen bei einem Waldkindergarten sehr überschaubar.“

Gedacht ist zunächst an eine eingruppige Einrichtung mit 20 Kindern von zwei bis sechs Jahren und einer Öffnungszeit von 35 Stunden pro Woche mit Mittagessen und Betreuung bis nachmittags. Ein Vorteil in der Gründungsphase des Kindergartens ist, dass auch Vier- und Fünfjährige einen Platz bekommen können. Die Anzahl der Plätze für Zweijährige ist aufgrund behördlicher Vorgaben auf maximal vier bis sechs Kinder beschränkt.

Nun sucht die Initiative engagierte Helfer für den Förderverein und Interessenten für die zukünftigen Kindergartenplätze. Weiter möchte man in den nächsten Wochen einen Infoabend veranstalten, zu dem sich Interessenten jetzt schon melden können.

Kontaktbüro: „Die Waldpiraten“ Waldkindergarten Wassenberg, Roermonder Straße 66, Wassenberg, Telefon 02432/9389770, E-Mail: holger.eilert@gmx.de.