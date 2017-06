Heinsberg-Schafhausen.

Laura Schmitz aus Schafhausen ist eine der ersten ihrer Art. In der Bruderschaft ist die 18-jährige Lehramtsstudentin aktiv, seit sie elf Jahre alt ist. Nun schickt sich die junge Dame an, eine weitere bisherige Männerdomäne in der Schützentradition aufzubrechen: Sie ist seit dem vergangenen Sommer der erste weibliche Offizier der St.-Martini-Schützenbruderschaft Schafhausen.