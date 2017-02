Wegberg.

Zeugen hielten am Dienstag einen Täter nach einem Trickdiebstahl in einem Geschäft an der Gladbacher Straße in Wegberg-Rath-Anhoven fest. Opfer des Ablenkungsmanövers war eine 71-jährige Frau aus Mönchengladbach. Die Polizei ermittelt nun, ob es Zusammenhänge zu einem Trickdiebstahl in Wassenberg gibt.