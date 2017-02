Erneute Brandstiftung: Wieder brennt ein Auto in Rickelrath

Wegberg-Rickelrath. Offensichtlich hat es im Wegberger Ortsteil Rickelrath einen weiteren Fall in der seit Weihnachten andauernden Serie von Brandstiftungen gegeben. Auf einem Parkplatz nahe der Kirche hatte vermutlich jemand versucht, ein weiteres Auto in Brand zu stecken.

Anwohner bemerkten das Feuer aber frühzeitig. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich die Flammen ausbreiten. So entstand nur ein vergleichsweise geringer Schaden. Es deutet vieles darauf hin, dass dies ein weiterer Fall in der Serie von Brandstiftungen im Wegberger Norden mit Schwerpunkt in Rickelrath war.

Allein in Rickelrath brannten seit dem zweiten Weihnachtstag vier Autos und ein Wohnwagen. Bei einem weiteren Wagen misslang der Versuch, ihn in Brand zu stecken. Bei den Autobränden deutet nach Angaben der Polizei sehr vieles auf Brandstiftung hin.

Zudem brannte ein Reetdach in Schwaam, Plastikcontainer auf einem Firmengelände in Berg, ein Baum in Petersholz und ein Gartenhaus auf dem Gelände des Golfclubs in Wildenrath. Das muss nicht zwingend alles auf das Konto eines einzelnen Pyromanen gehen.

Dass all diese Gegenstände von allein Feuer gefangen haben, ist aber auch sehr unwahrscheinlich. Am Wochenende gab es zudem ein Feuer in einem alten Flugzeughangar in Wildenrath.