Erkelenz - Erkelenzer Skatmeisterschaft: Trophäe für Sieger Gavriilidis

Erkelenz. Zur ersten Spielrunde der diesjährigen Erkelenzer Skatmeisterschaft konnte Werner Grates, Vorsitzender des Skatclubs Erkelenz, insgesamt 31 aktive Skatspieler begrüßen.

Gleichzeitig ehrte der Vorsitzende mit Johannes Gavriilidis (17.923), der damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigte, Heinz Randerath (17.844) und Reiner Majewski (17.237 Punkte) den Meister sowie die Platzierten der Ränge zwei und drei aus dem abgelaufenen Spieljahr 2017. Gleichzeitig nahm Vorsitzender Grates die Auszahlung von 15 Preisgeldern vor.

Zum Auftakt der diesjährigen Skatmeisterschaft sicherte sich Klaus Kubisch vor Johannes Gavriilidis und Stefan Wassenberg den Tagessieg. Das beste Ergebnis des Spieltages in der 2. Serie erzielte Klaus Kubisch. Auch die 1. Serie brachte beachtliche Ergebnisse: Hier siegte Gavriilidis mit ganz starken 1448 Punkten vor Wassenberg und Randerath.

Der 2. Spieltag der Skatmeisterschaft, zu dem alle Skatfreunde geladen sind, findet am 20. Februar ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Kirchhofer statt. Neben den Tagespreisen werden 15 Preise in der Jahreswertung ausgespielt. Außerdem qualifizieren sich die 15 Besten der Jahreswertung für das Ranglistenfinale der Skatsport-Kreisvereinigung Heinsberg.