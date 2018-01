Erkelenz - Erkelenzer Skatmeisterschaft: Gavriilidis siegt vor Randerath und Majewski

Erkelenz. Spannender hätte die Entscheidung bei der Erkelenzer Skatmeisterschaft 2017 nicht sein können. Erst mit den letzten drei Spielen in der zweiten Serie, die Johannes Gavriilidis alle siegreich für sich entschied, konnte er den bis dahin bestehenden Rückstand auf Heinz Randerath in einen Vorsprung umwandeln.

Trotzdem konnte er noch nicht sicher sein, damit auch seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigt zu haben: Am Tisch von Heinz Randerath waren noch einige Spiele zu absolvieren. Randerath gelang aber nur noch ein Spielgewinn, was für den Sieg nicht ausreichte.

Den letzten Tagessieg sicherte sich Klaus Kubisch (2679 Punkte) vor Rolf Zohren (2575 Punkte) und Arno Lankes (2489 Punkte). Durch sein Tagesergebnis verbesserte sich Klaus Kubisch vom 15. auf den 6. Platz in der Jahreswertung.

Die Abschlusstabelle der Erkelenzer Skatmeisterschaft 2017 gestaltet sich wie folgt:

1. Johannes Gavriilidis (17 923 Punkte), 2. Heinz Randerath (17 844 Punkte), 3. Reiner Majewski (17 237 Punkte), 4. Werner Grates (16 936 Punkte), 5. Johannes Hausmann (16 378 Punkte), 6. Klaus Kubisch (16 024 Punkte), 7. Helmut Bronckhorst (15 772 Punkte), 8. Franz Lentzen (15 701 Punkte), 9. Karl Kirsch (15 566 Punkte), 10. Helmut Capellmann (15 307 Punkte), 11. Karl-Heinz Gödecke (15 279 Punkte), 12. Bernd Baltes (15 209 Punkte), 13. Peter Reuters (15 180 Punkte), 14. Franz Josef Speuser (15 024 Punkte) und 15. Burkhard Schulz (14 973 Punkte).

Die Siegerehrung und die Auszahlung der Preisgelder der Jahreswertung der Erkelenzer Skatmeisterschaft 2017 finden am ersten Spieltag der Erkelenzer Skatmeisterschaft 2018 am Dienstag, 16. Januar, statt.

Alle Skatspieler sind herzlich zur Teilnahme an der Skatmeisterschaft eingeladen. Die insgesamt zwölf Spieltage findet normalerweise jeweils am dritten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte Kirchhofer, Erkelenz, Krefelder Straße 25, statt.

Nähere Auskünfte können bei Werner Grates, dem Vorsitzenden des Skatclubs Erkelenz, Telefon 02433/86520, eingeholt werden.