Erkelenz - Erkelenzer Neubürger entdecken die Stadt

Erkelenz. Immer im Frühjahr laden Stadt und Heimatverein die Neu-Erkelenzer zu einem Informationstag in das Alte Rathaus ein.

Diesmal waren es rund 60 Neubürger, die Bürgermeister Peter Jansen und Heimatvereinsvorsitzender Günther Merkens bei einem gemütlichen Frühstück begrüßen konnten. Das Publikum beim Neubürgertag war bunt gemischt, auch wenn Jansen mit Blick auf den Zuzug der letzten Jahre feststellte, dass sich besonders viele junge Familien „von Erkelenz angezogen“ fühlen.

Er verwies auf die „vielen neuen und attraktiven Baugebiete, das hohe Angebot und viele Leistungen der Stadt“. Dass es im Stadtgebiet 26 Kindertagesstätten, 13 Schulen, ein flächendeckendes Ganztagsangebot, unzählige Sportstätten und viele Freizeitangebote gibt, erstaunte so manchen Gast. „Erkelenz hat für alle Generationen viel zu bieten“, betonte Jansen.

Auf die lokale Wirtschaft und „das große Thema“, den Tagebau Garzweiler II, die langfristigen Planungen für die Region und den Klimaschutz ging der Bürgermeister ebenfalls ein. Mit dem Hinweis „Erkelenz feiert gern“ lenkte Jansen den Blick auf die anstehenden Stadtfeste wie den Fahrradfrühling, den Lambertusmarkt sowie das Public Viewing zur Fußballweltmeisterschaft. „Bei uns muss niemand für sich alleine bleiben.“ Vereine und ehrenamtliche Initiativen seien jederzeit froh über Zuwachs.

Jeder kann sich einbringen

Dass sich jeder einbringen oder einfach die Angebote für sich nutzen kann, betonten auch Karin Heinze, Vorsitzende des Stadtmusikbundes, und Daniel Schwarz, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Erkelenz. Die beiden Vertreter der Dachorganisationen für die örtlichen Musik- und Sportvereine stellten das musikalische und sportliche Angebot, die Veranstaltungen und das Vereinsleben dar. „Haben Sie Lust, ein Instrument zu lernen? Oder singen Sie gerne?“ fragte Karin Heinze in die Gästerunde. „Dann machen Sie einfach mit!“

Günther Merkens nutzte die Gelegenheit, den Heimatverein, dessen Arbeitskreise und Aktionen vorzustellen, bevor er den Neubürgern die wechselvolle „Geschichte der Stadt im Zeitraffer“ schilderte.

Gestärkt mit Kaffee und frischen Brötchen, folgten die Gäste anschließend bei einem historischen Stadtrundgang den Spuren der Vergangenheit und lauschten den spannenden Erzählungen der Stadtführer Christian Fabry, Hubert Rütten und Heinz Musch. Besonders die ungetrübte Aussicht vom Dach der Burg weit über Erkelenz hinaus konnte dabei begeistern.

Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg positiv, so schrieben im Anschluss zwei von ihnen: „Es war eine sehr nette und kurzweilige Veranstaltung, vielen Dank auch an den ,Stadtführer blaue Gruppe‘ und den Herrn vom Burgverein, den wir in der Burg antrafen. Unseren Wegzug von Düsseldorf aufs Land bereuen wir keinen Tag! Wie wir schon festgestellt haben, muss Erkelenz auch kulturell den Vergleich mit der Landeshauptstadt nicht scheuen.“