Erkelenz - Erkelenzer Heimatverein besucht Gelderntag

Erkelenz. Anlässlich des „Gelderntages“, der am Samstag, 8. September, stattfindet, bietet der Heimatverein der Erkelenzer Lande (HEL) eine Fahrt in die niederrheinische Stadt Geldern an.

Der Gelderntag ist ein traditionelles Treffen von sechs großen niederländischen und deutschen Geschichtsvereinen auf dem Gebiet des ehemaligen Herzogtums Geldern.

Das Treffen findet alle zwei bis drei Jahre statt. In diesem Jahr wird der Tag vom Historischen Verein für Geldern und Umgegend organisiert. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr in der Halle Geldernland mit einem vierstündigen Festakt.

Am Nachmittag findet auf dem Gelderner Markplatz ein internationales Geschichtsfest statt. Der Höhepunkt soll eine Aktion einer Theatergruppe sein, die mit historischen Kostümen eine Szene aus dem Stundenbuch des Herzogs van Berry nachstellen möchte. Zusätzlich bietet der Tag Ausstellungen, Kunstpräsentationen, Malwettbewerb, Musik, Bücherverkauf, Führungen, Kaffee und Kuchen, Essens- und Getränkestände, Kinder-Mitmach-Programme, Mittelalter- und Ritterspektakel und vieles mehr.

Abfahrt ist am Samstag, 8. September, um 7.30 Uhr an der Neußer Straße am jüdischen Friedhof in Erkelenz. Die Kosten betragen für das Tagesprogramm und das Mittagsessen 35 Euro. Die Fahrtkosten für den Reisebus übernimmt der Heimatverein.

Infos und Anmeldung in der Geschäftsstelle des Heimatverein der Erkelenzer Lande in der Stadtbücherei (dritte Etage), Gasthausstraße 7, Erkelenz, 02431/85-208, E-Mail: geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de.