Erkelenz - Erkelenzer Hauptschule feiert 50-jähriges Bestehen

Erkelenz. Die Erkelenzer Hauptschule feiert am Samstag, 28. April, ihr 50-jähriges Bestehen. Seit der Schulreform im Jahre 1968 befindet sich die Hauptschule Erkelenz an prominenter Stelle in Erkelenz, in direkter Nachbarschaft zur Stadtverwaltung und zur Stadtbücherei.

Die Feier beginnt mit einem Festakt in der Stadthalle, der etwa von 10 bis 11 Uhr dauert. Danach haben Interessierte, Freunde und Förderer die Gelegenheit, bis etwa 14 Uhr in den Gebäuden 1 und 2 ins Schulleben einzutauchen. Die Schülerinnen und Schüler haben in verschiedenen Projekten Beiträge zum Thema „50 Jahre Schule“ vorbereitet. Chor und Band werden in diesem Rahmen Lieder der vergangenen 50 Jahre präsentieren.

Die Arbeitsgruppe Stadtarchiv hat in Kooperation mit dem Stadtarchiv Erkelenz einen Flyer über die Geschichte der Hauptschule erarbeitet und in diesem Zusammenhang die Schulchronik komplett digitalisiert und so für die Zukunft gesichert.

Eine weitere Arbeitsgruppe präsentiert in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Erkelenz und der Verbraucherzentrale NRW den Bauwagen „Heinsberger U-Boot“, der auf dem Zehnthofweg zwischen den Gebäuden stehen wird. Im U-Boot wird gekocht, um für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Schülerinnen und Schüler werden einfache Gemüse-Gerichte zubereiten und als Botschafter für eine gesunde Ernährung eingesetzt.

In fast allen Klassenräumen werden die Besucher Aktionen und Präsentationen zum Thema finden. Alle Türen sind an diesem Tag für Besucher geöffnet.

Der Blick soll beim Jubiläum nicht nur zurück gehen, sondern ist auch in die Zukunft gerichtet. Schülerinnen und Schüler der Klasse 10A haben eine Multimedia-Präsentation zum Thema „Schule heute – Schule morgen“ entwickelt, in der es zum Beispiel um die Möglichkeiten digitaler Medien geht.

Zudem: Gegenwärtige Herausforderungen, wie Inklusion und Integration, werden den Schulbetrieb sicher auch in den nächsten Jahren beeinflussen und verändern. Auch andere gesellschaftliche Prozesse, wie zum Beispiel der zunehmende Fachkräftemangel im Handwerk, beeinflussen die Schule von heute und morgen.

Auch wird es bei der Jubiläumsfeier eine Cafeteria und einen Grillstand geben, verschiedene Spielmöglichkeiten – etwa ein „Menschenkicker“ auf dem Schulhof –, ein Verkaufsstand der Firmenklasse und eine Tombola runden das Angebot ab.