Erkelenz.

Die erfolgreiche zweite Auflage der Bierbörse am Ziegelweiherpark unterstreicht, was Walter von der Forst bei der Eröffnung nebst Fassanstich am Freitag schon betonte. „Erkelenz ist ein gutes Pflaster für Bier“, hatte der stellvertretende Bürgermeister gesagt und dann kräftig mit dem Hammer zugeschlagen, damit das Freibier auch in die Gläser floss.