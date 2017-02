Selfkant-Tüddern.

Eigentlich hatte der Verkehrs-, Bau- und Umweltausschuss vor einigen Wochen über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant beraten und wollte diesen in die nächste Sitzungsrunde schieben. Der Ausschuss konnte sich mit der Neuaufstellung durch ein Planungsbüro nicht so recht anfreunden. Der Flächennutzungsplan wurde daraufhin überarbeitet, und Unstimmigkeiten – wie unter anderem im Fall einer geplanten Gewerbefläche am Kapellchen in Süsterseel – beseitigt.