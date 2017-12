Wegberg-Kipshoven - Engagement des Fördervereins Abbé Georges zeigt große Fortschritte

Wegberg-Kipshoven.

Es ist ein schmuckes Gebäude geworden, dieser Konvent in Magara/Burundi. Seit zehn Jahren arbeitet der Wegberger Förderverein Abbé Georges an dem Aufbau einer Krankenstation in einem der ärmsten Länder dieser Welt. Die Krankenstation in Magara wurde inzwischen in die Hände der Schwestern der Ordensgemeinschaft „Bene Umukama“ gelegt.