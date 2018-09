Hückelhoven - „Emocion – The Sounds of Tango“ verzaubert mit Brillanz und Inbrunst

Hückelhoven.

Wieder einmal war con brio, den Freunden der Kammermusik, ein besonderes Highlight gelungen mit der Einladung von „Emocion – The Sounds of Tango“ in die Aula des Gymnasiums. Und ein erfreulich großes Publikum ließ sich zwei Stunden lang von den Klängen dieser südamerikanischen Musik verzaubern, die insbesondere als Tanz den meisten wohl bekannt ist.