Erkelenz.

Am Bauxhof entsteht ein barrierefreies Mehrfamilienhaus in Passivbauweise. Bauherr ist die Vermögensverwaltung B3J Viethen. Beim Spatenstich stellte Architekt Josef Viethen das Bauvorhaben und die Auftraggeber vor. Denn hinter dem ehrgeizigen und zukunftsweisenden Bauvorhaben in der Klimasiedlung steht der Förderverein WoGe, wie Viethen beim Spatenstich betonte.