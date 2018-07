Heinsberg-Porselen - Elterngeneration gibt Spaß am Sport an Kinder weiter

Heinsberg-Porselen. Bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften, die der TuS Porselen austrug, wurde den begeisterten Zuschauern eine ganz neue Dimension des Eltern-Kind-Turnens präsentiert. Hätte es eine Familienwertung gegeben, dann wäre Familie Bordewins Gesamtsieg ungefährdet gewesen.

Nicht nur, dass der jüngste Bordewin-Sprössling Matz als einziger Teilnehmer der Altersklasse 2013 und jünger mit Begeisterung den Pokal entgegen nehmen durfte, auch seine Schwestern Sara, Altersklasse 2011/2012, und Pia, Altersklasse 2009/2010, konnten in ihren Wettkampfklassen mit Bronze und Silber überzeugen. Den Schlusspunkt dieser Erfolgsserie setzte dann Mama Daniela, die in der Altersklasse ab 18 Jahre den dritten Platz erzielte.

Den zweiten Platz in der Familienwertung hätte Familie Puttin belegt, die mit drei Familienmitgliedern an den Start ging. Hier setzte sich Sohn Richard in der Altersklasse 2009/2010 klar gegen die Konkurrenz durch, Tochter Myra erreichte den 5. Platz in der Altersklasse 2007/2008 und Papa René krönte das Ganze mit dem ersten Platz in der Männerklasse ab 18 Jahre.

Unverkennbar war, dass das Vorbildverhalten dieser Eltern den Nachwuchs sehr positiv beeinflusst hat, und es war für die Zuschauer eine Freude zu erleben, wie diese Familienbanden ihre Erfolge miteinander zelebrierten.

Weitere Stadtmeister wurden Emilia Heinrichs, Altersklasse 2011/2012, Hannah Schuhmachers, Altersklasse 2009/2010, Lotte Meiborg, Altersklasse 2007/2008, Mia Reimann, Altersklasse 2005/2006, Leonie Derichs, Altersklasse 2003/2004, Luisa Cüppers, Altersklasse 2001/2002, Tanja Hütten, Altersklasse 2000 und älter, Luca Gobbers, Altersklasse 2011/2012, Fynn Hampel, Altersklasse 2007/2008 und Simon Oeben, Altersklasse 2001/2002.