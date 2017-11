Wegberg.

Die Feuerwehr ist in der Wegberger Kommunalpolitik ein schwieriges Thema. In dem Bemühen, Investitionen mit äußerst knapper Kassenlage in Einklang zu bringen, geraten die Kommunalpolitiker regelmäßig in Verdacht, die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr nicht wertzuschätzen.