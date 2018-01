Erkelenz - Einfühlsame und facettenreiche Musik in der Leonhardskapelle

Erkelenz.

Lutz Görner ist nicht nur in Erkelenz ein gerne gesehener Gast. Vor allem als Rezitator hat er sich einen Namen gemacht. Doch auch seine Programme rund um die großen Werke der Musik kommen beim Publikum sehr gut an. Das liegt auch an seiner musikalischen Partnerin, der jungen Konzertpianistin Nadia Singer, mit der Görner schon sechs Musikabende erarbeitet hat.