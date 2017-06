Eine ungewöhnliche Lesung auf dem alten Friedhof in Erkelenz

Erkelenz.

Bereits zum dritten Mal findet auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße im Rahmen der Erkelenzer Leseburg eine Mittsommernachtslesung statt. Wie in den beiden Vorjahren wird es am ersten Freitag nach der Mittsommerwende eine ungewöhnliche Lesung in ungewöhnlichem Ambiente geben.