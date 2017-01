Heinsberg-Dremmen.

Lesen macht reich, da ist sich Kinderbuchautor Armin Pongs ganz sicher, und das vermittelt er auch allen Kindern, denen er auf seinen zahlreichen Lesereisen in Deutschlands Grundschulen begegnet. „Lesen macht reich an Bildern in Kopf“, sagt er. Mit dabei hat er dann seine Bücher über das Krokofil, das so ganz anders ist als all die anderen Krokodile.