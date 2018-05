Das Haarener Bad bleibt in den Sommerferien zu

Das Haarener Hallenbad soll in diesem Jahr in den kompletten Sommerferien geschlossen bleiben. Diesem Vorschlag der Gemeindeverwaltung stimmte der Schul- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu. Das sei aus „organisatorischen und personellen Gründen“ nötig, wie die Verwaltung mitteilt.

Allerdings soll die zweiwöchige Grundreinigung, die bisher immer vor den Ferien stattfand, diesmal in die Sommerferien gelegt werden. „Effektiv wird das Hallenbad also im Jahr 2018 insgesamt nur vier Wochen mehr als in den bisherigen Jahren geschlossen“, heißt es von der Verwaltung. Auch eine Generalüberholung des Palletheizkessels soll in den Ferien stattfinden.

Ein Schwimmmeister habe die Gemeinde verlassen, neue Schwimmmeister seien aber aktuell auf dem Arbeitsmarkt nur schwierig zu bekommen. „Grundsätzlich soll das Fehlen eines Schwimmmeisters zunächst dadurch aufgefangen werden, dass der Hallenbadtechniker (und bisheriger dritter Schwimmmeister) weitestgehend von seinen technischen Aufgaben [...] entlastet werden soll“, heißt es dazu von der Verwaltung.

Darüber hinaus gelten für die Pfingstferien folgende Öffnungszeiten: Von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 25. Mai, ist das Bad von 13.30 bis 21.15 Uhr geöffnet. Am Freitag, 25. Mai, findet zusätzlich von 15 bis 17 Uhr ein Spielenachmittag statt. Von Pfingstsamstag, 19. Mai, bis Pfingstmontag, 21. Mai, bleibt das Bad geschlossen.