Heinsberg-Oberbruch - Eine „neue“ Orgel für Oberbruch

Heinsberg-Oberbruch. Jetzt klingt sie wieder: Zuletzt war die 1955 gebaute Kleis-Orgel mit ihren 33 Registern im Jahr 1979 gereinigt worden und im Laufe der Jahre war sie verschmutzt, es zeigte sich deutlicher Verschleiß und es kam zu erheblichen Ausfällen. Außerdem war das Pfeifenwerk an den Stimmvorrichtungen beschädigt. Kurzum: Für die Pfarrkirche St. Aloysius Oberbruch war es höchste Zeit für eine Erneuerung der Orgel.

Die Arbeiten der Orgelbaufirma aus Kevelaer begannen Anfang Oktober mit der Einrichtung einer mobilen Werkstatt auf der Orgelempore und dem Ausbau der 2194 Pfeifen des Instrumentes.

Der Großteil der Pfeifen, die aus Metall bestehen, wurden verpackt und in die Werkstatt in Kevelaer transportiert. Hier wurden die Pfeifen von den Fachleuten gereinigt und repariert.

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Orgelbauer von einigen Rentnern und Mitgliedern des Kirchenvorstands. Diese reinigten nach Einweisung auch die etwa 150 Holzpfeifen, die vor Ort in der Kirche geblieben waren.

Schlummernder Schatz

Im November kehrten dann auch die Metallpfeifen nach St. Aloysius zurück. Register für Register wurde wieder eingestellt, Intonation und Stimmung durchgeführt. Einige Töne und Register wurden neu zum Leben erweckt, da sie zuvor wegen Ausfall einfach abgeklemmt hatten werden müssen.

Wie versprochen, konnte die Orgel beim Cäcilienfest des Kirchenchors wieder in Betrieb genommen werden. Der Klang begeisterte die Zuhörer – was hatte doch für ein Schatz in der Orgel geschlummert.

Verantwortlich für die Reinigung, Intonation und Stimmung der Orgel war Astrid Sadra. Sie hatte in den Wochen zuvor mit ihren Kollegen mehr Zeit in der Kirche verbracht als alle Gemeindemitglieder zusammen. Da sie auch an der Messe teilnahm, konnte die Gemeinde der getanen Arbeit ein Gesicht zuordnen und ihr als Dankeschön einen Blumenstrauß überreichen.