Heinsberg.

Nicht nur zuschauen und zuhören können die Besucher des Heinsberger Gitarrenfestivals in diesem Jahr den Meistern dieses Instruments. In Kooperation mit dem Heinsberger Tischler Frank Wirtz bieten die „Macher“ des Festivals, Theo Krings und Roman Viazovskiy, ihnen jetzt sogar die Möglichkeit, sich ihre Gitarre selbst zu bauen, mit einfachsten Mitteln an nur einem Tag in der Holzwerkstatt von Wirtz an der Kempener Straße in Heinsberg.