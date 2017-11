Selfkant-Saeffelen.

Alle zwei Jahre sind die Saeffelener Spielmannsleute des Musikvereins St. Gregorius dabei, wenn der Kirchenchor St. Lucia zum Gemeinschaftskonzert in die Pfarrkirche St. Lucia einlädt. Und so waren in diesem Jahr bei der 19. Auflage des Konzerts besonders viele Musiker in der Kirche versammelt, die den Zuhörern ein harmonisches Miteinander von Gesang und Instrumentalmusik präsentierten.