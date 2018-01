Wegberg/Mönchengladbach - Einbruchserie in Schulen: Zwei Männer verhaftet

Wegberg/Mönchengladbach.

Eine Serie von 18 Einbrüchen in Wegberger Schulen scheint aufgeklärt: Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Mittwoch berichtete, wurden jetzt zwei 30 und 36 Jahre alte Männer festgenommen. In ihren Wohnungen fand sich nicht nur ein Teil des Diebesgutes, sondern auch Hinweise auf weitere Taten.