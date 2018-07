Wassenberg.

Zum vierten Mal in Folge präsentieren die Organisatoren des NEW-Musiksommers ein abwechslungsreiches musikalisches Programm am Wassenberger Gondelweiher. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27., und Samstag, 28. Juli, ab jeweils 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.