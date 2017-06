Heinsberg.

Direkt am Kreisverkehr an der Jülicher Straße, mit dem aus Alteisen-Teilen der ehemaligen Schachtanlage zusammengesetzten eher despektierlich so genannten „Barbaraturm“ in seiner Mitte, wird in Kürze ein weiteres Stück Alt-Hückelhoven einem Neubau weichen: Auf dem Gelände des ehemaligen „Landhandels“ Hans Oeben mit der Hausnummer 12 entsteht ein Mehrfamilienhaus.