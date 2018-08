Mit dem Bus-Shuttle auf die Halde

Der „Haldenzauber“ findet von Montag, 26. November, bis Sonntag, 6. Januar, auf der Millicher Halde statt. Geöffnet ist er täglich von 17 bis 22 Uhr.

Senioren, Mütter mit Kinderwagen und gehbehinderte Menschen können den Lichterpark auf der Halde per Shuttle-Service erreichen. Speisen und Getränke sind auf der Halde verfügbar.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch bei den Servicestellen des Medienhauses Aachen. Im Kreis Heinsberg sind das: Buchhandlung Wild in Erkelenz und Hückelhoven, Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg und Buchhandlung Lyne von de Berg in Geilenkirchen.