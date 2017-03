Ein Konzert mit Orgel und Solisten Letzte Aktualisierung: 14. März 2017, 16:01 Uhr

Wegberg-Beeck. Sopran, Trompete und Orgel: am Sonntag findet in der Kirche St. Vincentius in Wegberg-Beeck ab 18 Uhr das 46. Orgelkonzert in der Opus-512-Reihe statt.