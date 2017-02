„Karneval auf Probe“: Disco am Freitag

Unter dem Motto „Karneval auf Probe“ lädt der KV Kerkever Jekke am kommenden Freitag, 10. Februar, ab 18 Uhr zur Disco ein. Die Kindersitzung beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr. „Schlag den Reibel“ heißt es am Mittwoch, 22. Februar, ab 19 Uhr.

Das Altweibertreffen beginnt am Donnerstag, 23. Februar, um 12 Uhr. Ab 18 Uhr geht es dann weiter mit einer Disco. „Prinzenball im Zirkuszelt“ heißt das Motto am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr. „Fete für wenig Knete“ ist die Disco am Sonntag, 26. Februar, ab 18 Uhr überschrieben. Mit dem Rosenmontagszug am 27. Februar um 10.11 Uhr ab Vinn und dem anschließenden Ball geht das Treiben der Kerkever Jekke zu Ende.

Alle Veranstaltungen finden im Festzelt am Freibad statt.