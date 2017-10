Ein guter fünfter Platz für Turnteam des TuS Porselen

Heinsberg-Porselen. Die Turnmannschaft des TuS Porselen der Jahrgänge 2004 und jünger um Leonie Derichs und Britta Rütten belegte in Tönisvorst bei der Gaugruppen-Qualifikation den guten fünften Platz.

Verstärkt wurde diese Mannschaft mit den Turnerinnen des Jahrgangs 2006, Soraya Görgens, Nele Lambertz und Mia Reimann. Am Boden präsentierten alle sehr schöne Übungen. Den Höchstwert für den TuS erreichte Soraya. Am Sprung glänzte Leonie mit ihrem beeindruckenden Handstand-Überschlag.

Mia gelang am Stufenbarren ihre schwierige Übung bereits ohne Zwischenschwünge; sie erzielte hier die beste Punktzahl für die Mannschaft. Aber auch Britta überzeugte durch die saubere Ausführung der Übung.

Am letzten Gerät, dem Balken, konnten dann alle Turnerinnen ihre Übungen ohne Absteiger ausführen. Allerdings waren doch größere Unsicherheiten inbegriffen und einige Elemente wurden nicht anerkannt, so dass hier ein paar Punkte mehr möglich gewesen wären. Die höchsten Wertungen erhielten am Balken Leonie und Nele.

Insgesamt erreichte die Mannschaft 175,55 Punkte und hatte als Fünfte einen großen Vorsprung vor den geschlagenen drei Mannschaften. Gegenüber dem Qualifikationswettkampf war dies eine Steigerung von fast acht Punkten, wobei auf Gaugruppenebene noch mal härter bewertet wird als in der Qualifikation.

Der Podestplatz war sogar in greifbarer Nähe, gegenüber der viertplatzierten Mannschaft hatte man einen Punkt Rückstand und zum Drittplatzierten fehlten noch nicht einmal drei Punkte.