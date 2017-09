17 Händler, 250 Neufahrzeuge, 29 Marken, Sperrungen und Parkplätze

Bei der Erkelenzer Automobilausstellung präsentieren 17 Händler 250 Neufahrzeuge von 29 Marken.

Öffnungszeiten: samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Beim Kulinarischen Treff werden neun Anbieter auf dem Markt sein – am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Modenschauen an der Kreissparkasse gibt es im Stundentakt von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr.

Anlässlich der Automobilausstellung ist der Dr.-Josef-Hahn-Platz vom 22. September, 15 Uhr, bis 24. September, 22 Uhr, gesperrt. Ausweichparkplätze gibt es in den Parkdecks Aachener Straße und Ostpromenade, auf den P+R-Anlagen an der Anton-Raky-Allee und der Neusser Straße und auf den Schulhöfen an der Westpromenade und am Zehnthofweg. Zudem wird die Tiefgarage H.-J.-Gormanns-Straße am 23. und 24. September von 8 bis 22 Uhr gebührenfrei geöffnet sein.

Aufgrund der Modenschauen an der Sparkasse auf dem Dr.-Eberle-Platz und dem angrenzenden Teilstück der Tenholter Straße zwischen Kölner Straße und Atelierstraße wird dieser Bereich der Tenholter Straße für die Dauer der Veranstaltung gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Wilhelmstraße wird laut Stadtverwaltung über die Atelierstraße abgeleitet. Die obere Kölner Straße bleibt aus Richtung H.-J.-Gormanns-Straße und Kölner Tor erreichbar.