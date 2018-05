Heinsberg - Ein dickes Dankeschön für die Ehrenamtler

Heinsberg. Als Wertschätzung für ihr Engagement werden alle Ehrenamtlichen des Krankenhausbesuchsdienstes der Caritas aus den Pfarrgemeinden der Region Gangelt, Heinsberg, Waldfeucht, Selfkant, Wassenberg und Hückelhoven jedes Jahr zu einem Dankeschön-Nachmittag eingeladen, der immer auch in der Cafeteria des Städtischen Krankenhauses Heinsberg stattfindet.

Federführend bei der Gestaltung des Nachmittags sind die Initiatoren Bärbel Windelen, Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, Krankenhausseelsorger Wolfgang Sybrandi und Pflegedienstleiter Hans-Josef Jöris.

Diesmal wurden sie selbst in den Mittelpunkt gestellt, da alle drei demnächst in den Ruhestand gehen und sich deshalb auch vom Krankenhausbesuchsdienst verabschiedeten.

Im Pfarrleben verankert

Heinz-Gerd Schröders, Geschäftsführer des Krankenhauses, bedankte sich bei den Ehrenamtlern für die „fruchtbare, ehrenamtliche Tätigkeit im Krankenhausbesuchsdienst, die Sie die letzten Jahre ausübten“. Genau vor 20 Jahren habe der erste Krankenhausbesuchsdienst stattgefunden. Seitdem würden viele ältere Patienten, die fest im Pfarrleben ihrer Gemeinde verankert seien, von den Ehrenamtlichen besucht.

Dies sei gerade für diejenigen schön, die wenig oder keinen Besuch von Angehörigen bekämen, sagte Schröders. „Bei Ihren Besuchen haben Sie auch Kontakt zu Schwerstkranken auf der Palliativstation.“ Ihnen Mut zuzusprechen, sei keine einfache Aufgabe. Die Gespräche zeigten jedoch, dass sie oft wirksamer seien als Medikamente. Die Ehrenamtlichen seien in all den Jahren von Bärbel Windelen, Wolfgang Sybrandi und Hans-Josef Jöris begleitet worden.

„Der Motor der Veranstaltung ist Bärbel Windelen“, stellte Schröders heraus. 1996 habe sie die Idee gehabt, einen strukturierten Krankenhausbesuchsdienst aufzubauen mit dem Ziel, die Ehrenamtler zu betreuen und ihre Kenntnisse zu vertiefen. Bärbel Win- delen habe Konzepte entwickelt und den Dankeschön-Nachmittag organisiert.

Unvergessliche Veranstaltungen der vergangenen Jahre seien der Besuch der Aachener Klinikclowns sowie die Besichtigung der Palliativstation gewesen. „Nun rückt für Sie der Ruhestand in greifbare Nähe“, wandte sich Schröders an Bärbel Windelen. „Es macht uns traurig, dass Sie nicht mehr an diesen Nachmittagen teilnehmen werden.“

Neues Projekt für Senioren

Im Anschluss informierte Projektreferentin Miriam Aldenhoven über das Projekt „PAKT – Präventives Alltags Kompetenz Training für Seniorinnen und Senioren“, an dem der Caritasverband Heinsberg teilnimmt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. mit Unterstützung des Projektes „Pflege Inklusiv“ der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und unter wissenschaftlicher Begleitung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung.

Es handelt sich um ein kostenloses Schulungs-, Beratungs-, Trainings- und Unterstützungsangebot, das speziell für Senioren entwickelt wurde, die noch keinen Pflegebedarf haben und ihren Alltag selbstständig bewältigen, jedoch merken, dass ihnen dies zunehmend schwerer fällt.